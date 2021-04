“Devo dirvi una cosa importante”. Amici 20, Maria De Filippi irrompe in casetta con tanto di filmato (Di lunedì 19 aprile 2021) ‘Amici 20’ è sempre più nel vivo e diminuiscono sempre più gli allievi, in vista dell’atto finale. Nella scorsa puntata ha salutato la scuola di Maria De Filippi la ballerina Martina Miliddi, tanto bistrattata da Alessandra Celentano. La ragazza è stata sconfitta da Deddy, il quale dopo aver eliminato la fidanzata Rosa è riuscito nell’intento di proseguire la sua avventura. Nei confronti di Martina non ci sono stati però solamente insulti e attacchi, infatti è stata difesa da un ex professionista del talent. L’ex coreografo Fabrizio Prolli ha infatti esclamato: “Sono d’accordo sull’uscita di Martina. Ma mi ha fatto tanta tenerezza. Credo si sia resa conto di essere stata un po’ un pupazzetto nelle mani di Alessandra Celentano e di Lorella Cuccarini. Artisticamente mi è piaciuta solo in ‘Diamonds are a girl best ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 19 aprile 2021) ‘20’ è sempre più nel vivo e diminuiscono sempre più gli allievi, in vista dell’atto finale. Nella scorsa puntata ha salutato la scuola diDela ballerina Martina Miliddi,bistrattata da Alessandra Celentano. La ragazza è stata sconfitta da Deddy, il quale dopo aver eliminato la fidanzata Rosa è riuscito nell’intento di proseguire la sua avventura. Nei confronti di Martina non ci sono stati però solamente insulti e attacchi, infatti è stata difesa da un ex professionista del talent. L’ex coreografo Fabrizio Prolli ha infatti esclamato: “Sono d’accordo sull’uscita di Martina. Ma mi ha fatto tanta tenerezza. Credo si sia resa conto di essere stata un po’ un pupazzetto nelle mani di Alessandra Celentano e di Lorella Cuccarini. Artisticamente mi è piaciuta solo in ‘Diamonds are a girl best ...

Ultime Notizie dalla rete : Devo dirvi Rivalta in lutto: sconfitto da un tumore, muore il sindaco Nicola De Ruggiero Devo solo dirvi che la testa funziona. Continuo a lavorare a distanza". Medico con la passione per la politica, De Ruggiero era stato sindaco tra il 1993 e il 2002, prima di diventare assessore ...

Gottfried Dunkel, l'essenza gotica di San Felice Devo andare avanti per la mia strada. Me lo sento ripetere spesso, specie quando sono giù di morale. Non siete obbligati a dirvi che vi è piaciuto. Ma fate lo sforzo di venire, visto che è gratis! ...

Amici 20, Maria De Filippi annuncia disco di platino di Sangiovanni Caffeina Magazine La serie tv de il Signore degli anelli avrà un budget mostruoso “Posso dirvi che si tratta di un progetto fantastico, sarà una delle serie televisive più grandi di sempre. Cresce l’hype nei confronti della serie tv ufficiale del Signore degli Anelli, attualmente i ...

Rivalta in lutto: sconfitto da un tumore, muore il sindaco Nicola De Ruggiero Rivalta in lutto piange la scomparsa del suo sindaco, morto nella notte a seguito di un tumore al pancreas. Nicola De Ruggiero, 67 anni, non ce l’ha fatta. Da mesi combatteva contro la malattia.

