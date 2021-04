Calenda: domani non parteciperò a riunione tavolo centrosinistra (Di lunedì 19 aprile 2021) Roma – “Se domani partecipero’ alla riunione del tavolo del centrosinistra? No, ho passato gli ultimi sei mesi a questo tavolo e mentre io giravo Municipio per Municipio, loro continuavano a sperare che Raggi si ritirasse e di trovare un candidato forte per non fare le primarie, e lo sperano ancora oggi”. Lo ha detto il leader di Azione e candidato sindaco di Roma, Carlo Calenda, intervenendo alla trasmissione Tagada’ in onda su La7. Leggi su romadailynews (Di lunedì 19 aprile 2021) Roma – “Separtecipero’ alladeldel? No, ho passato gli ultimi sei mesi a questoe mentre io giravo Municipio per Municipio, loro continuavano a sperare che Raggi si ritirasse e di trovare un candidato forte per non fare le primarie, e lo sperano ancora oggi”. Lo ha detto il leader di Azione e candidato sindaco di Roma, Carlo, intervenendo alla trasmissione Tagada’ in onda su La7.

