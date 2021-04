Aiello nei guai? Spunta la notizia dell’arresto: cos’è successo? (Di lunedì 19 aprile 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Aiello è nei guai? Il cantante, come riporta Giuseppe Porro, pare sia stato arrestato dai Carabinieri: cos’è successo? Aiello è stato arrestato? Sul blog di Giuseppe Porro appare la notizia incredibile che riguarda il cantante che, solo un mese fa, ha partecipato a Sanremo. Si tratterebbe proprio dell’artista interprete di Ora, il brano che ha Leggi su youmovies (Di lunedì 19 aprile 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.è nei? Il cantante, come riporta Giuseppe Porro, pare sia stato arrestato dai Carabinieri:è stato arrestato? Sul blog di Giuseppe Porro appare laincredibile che riguarda il cantante che, solo un mese fa, ha partecipato a Sanremo. Si tratterebbe proprio dell’artista interprete di Ora, il brano che ha

Advertising

elickzs : Nonostante non si trattasse di lui Aiello merita di essere eletto personaggio trash dell’anno, sempre nei nostri pensieri - Beatrice011997 : io che apprendo la notizia della denuncia di Mediaset nei confronti di Trash Italiano e dell'arresto di Aiello per… - alisburs : tra poco si scoprirà che Aiello trafficava droga nei pressi di Basiglio, state a vedere - guestofworld_ : Per caso Aiello è stato arrestato nei pressi di Basiglio? Chiedo per un'amica - AllMusicItalia : AIELLO annuncia il calendario aggiornato del Meridionale Tour, da ottobre 2021 nei club. Anche la data di Firenze è… -