Stefano Bollani | Usciamo dal Covid con l' improvvisazione jazz

(Di domenica 18 aprile 2021) La leggenda della disperazione che sarebbe la musa dell’artista svanisce al suo solo apparire sul palco, in televisione, in radio, appena risponde al telefono e scherza: “Pronto. Macelleria Annibale. Come possiamo aiutarla?”. Dal lunedì al venerdì, ogni serava in onda su Rai Tre alle ore 20 e 20, in una fascia oraria dedicata solitamente ai fatti, l’informazione, la politica e all’obbligo della serietà. Il miracolo di “Via dei Matti numero 0” – il programma che conduce insieme alla moglie, Valentina Cenni – è che parla di musica, musica e solo musica, ma giocando con i solenni monumenti della cultura occidentale più alta (Bach, Chopin, Mozart), i miti della cultura occidentale popolare (Jesus Christ Superstar, la canzone napoletana, Frank Zappa) e quelli della cultura occidentale e basta (i Beatles), senza mai lasciarsi tentare ...