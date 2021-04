Roma in vantaggio, il Toro la ribalta nella ripresa e vince 3-1 (Di domenica 18 aprile 2021) TORINO (ITALPRESS) – Scatto salvezza del Torino contro una Roma che ormai sembra voler investire tutte le proprie energie sulla Europa League. All’Olimpico – Grande Torino i granata la ribaltano nel secondo tempo e al gol di Mayoral, arrivato, nelle battute iniziali, rispondono Sanabria, Zaza e Rincon. E’ una vittoria d’oro per i piemontesi, che salgono così a quota 30 punti, assieme a Benevento e Fiorentina, a +5 sul Cagliari e con la partita contro la Lazio ancora da recuperare. Per i giallorossi, invece, il campionato adesso offre pochi stimoli: le prime sei si sono allontanate e per la qualificazione alla prossima Champions l’unica strada è alzare il trofeo a Danzica. Avvio thriller per i granata con il gol al 3? di Borja Mayoral su assist di tacco del connazionale Pedro. Il Torino abbozza subito la reazione e Mirante deve metterci una pezza in ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 18 aprile 2021) TORINO (ITALPRESS) – Scatto salvezza del Torino contro unache ormai sembra voler investire tutte le proprie energie sulla Europa League. All’Olimpico – Grande Torino i granata lano nel secondo tempo e al gol di Mayoral, arrivato, nelle battute iniziali, rispondono Sanabria, Zaza e Rincon. E’ una vittoria d’oro per i piemontesi, che salgono così a quota 30 punti, assieme a Benevento e Fiorentina, a +5 sul Cagliari e con la partita contro la Lazio ancora da recuperare. Per i giallorossi, invece, il campionato adesso offre pochi stimoli: le prime sei si sono allontanate e per la qualificazione alla prossima Champions l’unica strada è alzare il trofeo a Danzica. Avvio thriller per i granata con il gol al 3? di Borja Mayoral su assist di tacco del connazionale Pedro. Il Torino abbozza subito la reazione e Mirante deve metterci una pezza in ...

