Real Madrid, Valverde in isolamento: contatto diretto con un positivo (Di domenica 18 aprile 2021) Beffa per il Real Madrid. Il centrocampista blancos Valverde è stato costretto a porsi in isolamento per via di un contatto stretto e diretto con una persona che è poi risultata positiva al coronavirus, nonostante il suo tampone abbia dato esiti negativi. “Il Real Madrid comunica che il nostro giocatore Fede Valverde è in isolamento da ieri, sabato 17 aprile, essendo stato in contatto diretto con una persona che è risultata positiva al Covid-19, sebbene il test abbia dato risultati negativi”. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 18 aprile 2021) Beffa per il. Il centrocampista blancosè stato costretto a porsi inper via di unstretto econ una persona che è poi risultata positiva al coronavirus, nonostante il suo tampone abbia dato esiti negativi. “Ilcomunica che il nostro giocatore Fedeè inda ieri, sabato 17 aprile, essendo stato incon una persona che è risultata positiva al Covid-19, sebbene il test abbia dato risultati negativi”. SportFace.

Advertising

tancredipalmeri : Poi mi spiegate perché se Cristiano Ronaldo lascia il Real Madrid che non vuole dargli 30 milioni e va alla Juventu… - FOXSoccer : PSG vs Manchester City Real Madrid vs Chelsea The #UCL semifinals are SET ?? - DoentesPFutebol : PSG Chelsea Manchester City Real Madrid Na boa? É o ano do Josep Guardiola. - MarcoLe86931402 : RT @duppli: #Allegri ieri era dato (da giornalisti italiani) contemporaneamente al Bayern e al Real Madrid. Bravo allenatore Mr Gabbione, n… - sportface2016 : #RealMadrid, #Valverde in isolamento: contatto diretto con un positivo -

Ultime Notizie dalla rete : Real Madrid Arsenal, c'è un problema per Odegaard Commenta per primo L' Arsenal , impressionato dalle prestazioni di Odegaard , vuole a tutti i costi acquistarlo a titolo definitivo dal Real Madrid . Secondo Marca , però, il trequartista norvegese è considerato incedibile dai blancos .

Dalla Spagna: Ronaldo rifiuta il ritorno allo United ... come possibili nuove destinazioni si parla soprattutto del Psg, di un ritorno al Real e dell'... Da capire ora se lo United rilancerà, intanto la pista che porta a Madrid sembra essersi raffreddata.

Real Madrid, ecco i quattro intoccabili Calciomercato.com Liga, Atletico Madrid-Eibar: probabili formazioni e statistiche Le probabili formazioni e le statistiche di Atletico Madrid Eibar, match valido per la 33a giornata del campionato spagnolo.

Calciomercato, sogno dal Real Madrid: sfida a tre in Serie A Sono ore di riflessione in casa Real Madrid in merito al futuro di Eder Militao. Il difensore brasiliano piace molto anche in Italia ...

Commenta per primo L' Arsenal , impressionato dalle prestazioni di Odegaard , vuole a tutti i costi acquistarlo a titolo definitivo dal. Secondo Marca , però, il trequartista norvegese è considerato incedibile dai blancos .... come possibili nuove destinazioni si parla soprattutto del Psg, di un ritorno ale dell'... Da capire ora se lo United rilancerà, intanto la pista che porta asembra essersi raffreddata.Le probabili formazioni e le statistiche di Atletico Madrid Eibar, match valido per la 33a giornata del campionato spagnolo.Sono ore di riflessione in casa Real Madrid in merito al futuro di Eder Militao. Il difensore brasiliano piace molto anche in Italia ...