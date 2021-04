Lazio-Benevento 5-3, Filippo Inzaghi: “Bella reazione della squadra, la salvezza è nelle nostre mani” (Di domenica 18 aprile 2021) Il tecnico del Benevento Filippo Inzaghi, al termine del match perso 5-3 contro la Lazio, valevole per la trentunesima giornata del campionato di Serie A 2020/2021, ha analizzato la Bella reazione dei suoi ragazzi: “Abbiamo fatto 16 tiri in casa della Lazio, sapevo che se fossimo rimasti ad aspettarli i gol li avremmo presi. Se giochiamo così sono certo che raggiungeremo la salvezza. Oggi ho visto il giusto atteggiamento, questo deve darci lo slancio per il turno infrasettimanale. Avere scontri diretti con punti di vantaggio può essere una grande chance in caso di vittoria. Abbiamo preso un gol in disimpegno che non avremmo dovuto prendere, poi il rigore ci ha quasi tagliato le gambe. Senza il gol annullato forse avremmo anche ... Leggi su sportface (Di domenica 18 aprile 2021) Il tecnico del, al termine del match perso 5-3 contro la, valevole per la trentunesima giornata del campionato di Serie A 2020/2021, ha analizzato ladei suoi ragazzi: “Abbiamo fatto 16 tiri in casa, sapevo che se fossimo rimasti ad aspettarli i gol li avremmo presi. Se giochiamo così sono certo che raggiungeremo la. Oggi ho visto il giusto atteggiamento, questo deve darci lo slancio per il turno infrasettimanale. Avere scontri diretti con punti di vantaggio può essere una grande chance in caso di vittoria. Abbiamo preso un gol in disimpegno che non avremmo dovuto prendere, poi il rigore ci ha quasi tagliato le gambe. Senza il gol annullato forse avremmo anche ...

