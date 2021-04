Advertising

6000sardine : Più di 80 persone sarebbero state uccise dalle forze di sicurezza del #Myanmar contro una protesta nella città di… - gemin_steven98 : RT @ilpost: In Myanmar sono state scarcerate oltre 23mila persone - ilpost : In Myanmar sono state scarcerate oltre 23mila persone - il_Giangi : @RITADILULLO1 Quindi tutti i morti che ci sono stati fino ad ora malgrado le restrizioni li hai sulla coscienza tu?… - Ultron65 : RT @agenzia_nova: #Myanmar Secondo il portavoce dell'Onu almeno 24 persone sono state arrestate con l’accusa di diffondere “falsa informa… -

Ultime Notizie dalla rete : Myanmar sono

Dunkley ha co - fondato il TheTimes, un quotidiano in lingua inglese, ma è stato costretto ...persone che erano state incarcerate per aver manifestato contro il colpo di stato di febbraio...Naypyidaw, 17 apr 17:29 - Almeno tre personestate uccise e quattrorimaste ferite oggi indurante le proteste in corso a Mogoke, una città vicino...Le persone adorano al tempio di Shwedagon a Yangon durante le vacanze di capodanno del Myanmar. I manifestanti hanno continuato a scendere in ...John Rambo e Rambo: Last Blood sono film dedicati a chi ama il personaggio del veterano, ma hanno poco da offrire al resto del mondo ...