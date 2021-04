Il no a cui l’Inter deve rassegnarsi (Di domenica 18 aprile 2021) l’Inter oggi in campo contro il Napoli per avvicinarsi ancora di più allo scudetto, intanto Marotta incassa un no Forse l’ultimo ostacolo prima di poter organizzare i festeggiamenti. l’Inter va al Diego Armando Maradona: c’è il Napoli di Gattuso sulla strada che porta allo scudetto. Sebbene gli undici punti dal Milan siano un vantaggio rassicurante, Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di domenica 18 aprile 2021)oggi in campo contro il Napoli per avvicinarsi ancora di più allo scudetto, intanto Marotta incassa un no Forse l’ultimo ostacolo prima di poter organizzare i festeggiamenti.va al Diego Armando Maradona: c’è il Napoli di Gattuso sulla strada che porta allo scudetto. Sebbene gli undici punti dal Milan siano un vantaggio rassicurante, Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

ArenaRosario : De Paul é l'unico su cui l'Inter deve spendere soldi quest'estate, quei pochi che abbiamo se c'è un investimento da… - SoloEsclusivInt : L’ambizione è la strada per il successo… La persistenza è il veicolo con cui ci arrivi! La distanza tra i nostri so… - GIANNIBRA : RT @Bonaz54061306: Chissà se #Marotta si aspettava una presa di posizione contraria da colui con cui ha fatto le trattative di mercato da q… - cavs1899 : @pietromichi @carloilbiondo @Marittiell1926 @mklk78 @AndreaSpagnol15 @NicoSchira Prego, dimmi tu i criteri per cui… - matteo_gardelli : #Gasperini che denigra continuamente l’#Inter mi ricorda le ex e gli ex a cui non è proprio passato l’esser stati mollati. -

Ultime Notizie dalla rete : cui l’Inter Napoli-Inter, Insigne va all'assalto: la doppia rivincita del capitano ilmattino.it