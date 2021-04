Il lato positivo di Rai2… grazie alle assicurazioni (Di domenica 18 aprile 2021) Stefano Bini: «Ora è tempo di belle notizie» Chi, pagina 101, di Carola Uber. Si può imparare a vedere il bicchiere mezzo pieno quando già si fatica a vederlo mezzo vuoto? Se Stefano Bini, giornalista toscano con l’allegria nel sangue, dovesse basarsi solo sulla sua esperienza, risponderebbe di sì (e il motivo lo racconta in questa intervista), ma è convinto che una buona terapia a base di iniezioni di ottimismo possa essere d’ispirazione per chiunque. Dall’8 è aprile è su Rai2 con il programma Il lato positivo, una sorta di telegiornale delle buone notizie, che lo vedrà al fianco (seppur non fisicamente) di Melissa Greta Marchetto e Fabrizio Biggio. Un viaggio nell’Italia propositiva e un’occasione per dimostrare che anche quando tutto sembra nero si può avere fiducia nel futuro. Come gli italiani intervistati nel corso delle quattro ... Leggi su tvzoom (Di domenica 18 aprile 2021) Stefano Bini: «Ora è tempo di belle notizie» Chi, pagina 101, di Carola Uber. Si può imparare a vedere il bicchiere mezzo pieno quando già si fatica a vederlo mezzo vuoto? Se Stefano Bini, giornalista toscano con l’gria nel sangue, dovesse basarsi solo sulla sua esperienza, risponderebbe di sì (e il motivo lo racconta in questa intervista), ma è convinto che una buona terapia a base di iniezioni di ottimismo possa essere d’ispirazione per chiunque. Dall’8 è aprile è su Rai2 con il programma Il, una sorta di telegiornale delle buone notizie, che lo vedrà al fianco (seppur non fisicamente) di Melissa Greta Marchetto e Fabrizio Biggio. Un viaggio nell’Italia propositiva e un’occasione per dimostrare che anche quando tutto sembra nero si può avere fiducia nel futuro. Come gli italiani intervistati nel corso delle quattro ...

