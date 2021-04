F1 GP Emilia Romagna 2021, penalità per Perez: 10 secondi ai box, sorpasso con safety car (Di domenica 18 aprile 2021) penalità per Sergio Perez nel Gran Premio dell’Emilia Romagna 2021 di Formula 1. Il pilota della Red Bull era finito nella ghiaia durante il regime di safety car e nel rientrare in pista anziché accordarsi alle vetture che lo avevano passato ha deciso di riprendersi da sé la posizione. Non è consentito, dunque ecco che scattano i dieci secondi di penalità, in particolare lo stop & go col rientro ai box. Beffa per il messicano. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 18 aprile 2021)per Sergionel Gran Premio dell’di Formula 1. Il pilota della Red Bull era finito nella ghiaia durante il regime dicar e nel rientrare in pista anziché accordarsi alle vetture che lo avevano passato ha deciso di riprendersi da sé la posizione. Non è consentito, dunque ecco che scattano i diecidi, in particolare lo stop & go col rientro ai box. Beffa per il messicano. SportFace.

Advertising

ScuderiaFerrari : È il grande giorno ?? Il Gran Premio del Made in Italy e dell’Emilia-Romagna è qui ?? @autodromoimola… - luigidimaio : Quest’anno #ImolaGP si chiamerà Gran premio del #MadeinItaly e dell’Emilia-Romagna. Un progetto ambizioso, che nasc… - luigidimaio : Nell’intervista che ho rilasciato a @Gazzetta_it ho parlato del mito di Enzo Ferrari, della mia passione per la @F1… - denispadovani : RT @ItalianAirForce: Le @FrecceTricolori sulla griglia di partenza dell’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari di #Imola per il @Form… - simonabozzoli : RT @ItalianAirForce: Le @FrecceTricolori sulla griglia di partenza dell’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari di #Imola per il @Form… -