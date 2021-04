Dopo il funerale del principe Filippo secondo voi Harry e William si riappacificano? (Di domenica 18 aprile 2021) {"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"sì","index":0},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"no","index":1} Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 18 aprile 2021) {"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"sì","index":0},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"no","index":1}

Advertising

dariosizio1 : @GiovanniFazio9 I popolani non rispettano la forma. Io vedo che tutte le persone abbienti, rispettano la formalità… - Chiaserotti : RT @antodelprino: La notizia alla fine: Harry e William si parlano e camminano fianco a fianco dopo il funerale di ritorno verso il castell… - mathildbauchard : RT @esterviola: Rivedo due minuti di Beautiful dopo forse venticinque anni: Brooke Logan è diventata Stephanie Forrester, è tutto per saper… - AnnaxLGxTS : RT @therealengie: Immagini che passeranno alla storia e che non saranno mai dimenticati ed è bello vedere anche William e Harry camminare i… - giadinagrisu : RT @tempoweb: #Harry e William si parlano Cosa è successo davvero dopo i #funerali del #principefilippo Il retroscena del #DailyMail https:… -