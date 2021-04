CorSport: Napoli-Inter, Conte affida le fasce ad Hakimi e Darmian, Perisic in panchina (Di domenica 18 aprile 2021) Pochi dubbi per Antonio Conte in vista di Napoli-Inter, scrive il Corriere dello Sport. Tra i pali ci sarà Handanovic. Davanti a lui, in difesa, Skriniar, De Vrij e Bastoni. L’unico piccolo dubbio era al centro, a sinistra, dove Young sta accusando una flessione, tanto che domenica scorsa era stato sostituito nella ripresa da Hakimi, mentre Darmian era stato spostato dal lato opposto. Ed è questa la formula che sceglierà Conte anche stasera. E ancora, Barella, Brozovic e Eriksen. Con Sensi e Vecino pronti a subentrare a gara in corso. In attacco torna la coppia Lukaku-Martinez. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di domenica 18 aprile 2021) Pochi dubbi per Antonioin vista di, scrive il Corriere dello Sport. Tra i pali ci sarà Handanovic. Davanti a lui, in difesa, Skriniar, De Vrij e Bastoni. L’unico piccolo dubbio era al centro, a sinistra, dove Young sta accusando una flessione, tanto che domenica scorsa era stato sostituito nella ripresa da, mentreera stato spostato dal lato opposto. Ed è questa la formula che sceglieràanche stasera. E ancora, Barella, Brozovic e Eriksen. Con Sensi e Vecino pronti a subentrare a gara in corso. In attacco torna la coppia Lukaku-Martinez. L'articolo ilsta.

