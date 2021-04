Virginia Woolf e Lytton Strachey, il cuore, nient’altro merita (Di domenica 18 aprile 2021) «Ti basta l’Atlantico?» chiede Lytton Strachey a Virginia Woolf, che gli ha mandato dalla Cornovaglia una lettera in cui si paragona a «una specie di beghina», costretta, per scrivere, a sollevare la tovaglia del tavolo nella sala da pranzo, non prima di averne rimosso i molti vasetti d’argento. Virginia si trova nell’alloggio così così di St. Ives, la cui padrona di casa ha nove bambini (una volta ne aveva undici), il più piccolo dei quali «è capace di piangere per … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di domenica 18 aprile 2021) «Ti basta l’Atlantico?» chiede, che gli ha mandato dalla Cornovaglia una lettera in cui si paragona a «una specie di beghina», costretta, per scrivere, a sollevare la tovaglia del tavolo nella sala da pranzo, non prima di averne rimosso i molti vasetti d’argento.si trova nell’alloggio così così di St. Ives, la cui padrona di casa ha nove bambini (una volta ne aveva undici), il più piccolo dei quali «è capace di piangere per … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

_Darth_Mark_ : RT @ReciLadiva: È un vero peccato non dire mai quello che si sente. ~ Virginia Woolf - ReciLadiva : È un vero peccato non dire mai quello che si sente. ~ Virginia Woolf - giammei : RT @Dreamhunter72: Libro 14 del 2021: Ti basta l'Atlantico? a cura di Chiara Valerio e Alessandro Giammei Imperdibile per gli appassionat… - joe_catanza : RT @clelialino1: Buongiorno a tutti ??Lettera di Virginia Woolf al marito, poco prima di suicidarsi, il 28 marzo 1941. - Astrea0375 : RT @clelialino1: Buongiorno a tutti ??Lettera di Virginia Woolf al marito, poco prima di suicidarsi, il 28 marzo 1941. -