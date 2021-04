Smart working | dipendente risarcita per infortunio sul lavoro

Advertising

Tg1Rai : Stessi diritti e riposo adeguato. Chi lavora in smart working deve disconnettersi al termine dell'orario fissato. V… - DadoneFabiana : Chi ad oggi aggredisce lo smart working non può che dire bugie umiliando il proprio ruolo. - AnnalisaChirico : Va riconosciuto al ministro @renatobrunetta di aver invertito la narrazione rispetto alle scempiaggini degli ultimi… - Italia_Notizie : Scivola dalle scale in smart working: per l'Inail è un incidente sul lavoro. Risarcita di 20mila euro - privatebusiness : RT @giuseppe_masala: Quando si dice il genio. Si sono accorti che lo smart working fa diminuire fa diminuire la domanda di immobili commerc… -

Ultime Notizie dalla rete : Smart working

QuiFinanza

Secondo la ricostruzione dei fatti, che risalgono allo scorso settembre, l'impiegata che stava svolgendo il turno in, durante una telefonata con un collega di lavoro è caduta dalle ...Evidentemente, oltre un anno di lockdown - seppure a fasi alterne - non ci è bastato. Non è stato sufficiente notare, mentre stavamo a casa in cassa integrazione o in, che al supermercato frutta e verdura e in generale il cibo fresco continuavano ad arrivare. Non ci è bastato, nei momenti più bui della pandemia, realizzare quanto non solo medici e ...Treviso: una dipendente di un'azienda metalmeccanica è stata risarcita per un infortunio avvenuto durante lo smart working.La dipendente, una 50enne amministrativa di un'azienda metalmeccanica, è caduta mentre era al telefono con un collega. La Cgil: «È la prima volta in Italia, questo precedente farà diritto» ...