Robert De Niro fece un provino per Big: "Con lui sarebbe stato quasi un horror" (Di sabato 17 aprile 2021) Prima che il ruolo del protagonista in in Big venisse assegnato a Tom Hanks, Robert De Niro fece un provino con Elizabeth Perkins: con lui il film avrebbe assunto un tono molto diverso. Big è uno dei film a cui i fan di Tom Hanks sono più affezionati. Eppure, prima che il ruolo di John Baskin venisse assegnato al protagonista di Cast Away, Elizabeth Perkins ha avuto modo di effettuare un provino con Robert De Niro. Secondo l'attrice, con lui il film avrebbe assunto un tono molto diverso. In occasione della sua partecipazione a Watch What Happens Live with Andy Cohen, Elizabeth Perkins ha riflettuto sulla versione di Big con Robert De Niro al posto di Tom Hanks. Come l'attrice ha raccontato: "Inizialmente la parte da protagonista era ...

