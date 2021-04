Riaperture | Andreoni | “Un azzardo | concessione del Cts alla politica”

Leggi su italiasera

(Di sabato 17 aprile 2021) Lee le zone gialle dal 26 aprile, annunciate ieri dal ministero della Salute Roberto Speranza e dal premier Mario Draghi, preoccupano Massimo. “Mentre gli altri Paesi del mondo sono ancora in lockdown o stanno lentamente uscendo dopo mesi di serrata e milioni di vaccinazioni, noi stiamo riaprendo con 15mila casi e 400 morti al giorno. In termini epidemici riaprire ora è unche ha una solo motivazione, quellae non certo un avallo scientifico”, ha detto afferma all’Adnkronos Salute il direttore scientifico della Società italiana di malattie infettive e tropicali (Simit) e primario di Infettivologia al Policlinico Tor Vergata di Roma. “In un momento cruciale della campagna vaccinale italiana – rimarca– dovremmo essere più rigorosi, pensare alle chiusure e ...