Recovery: Letta, 'giovani, donne e Sud priorità Pd, ieri con Draghi spinto per dl imprese'

Roma, 17 apr. (Adnkronos) – "Giovani, donne, Mezzogiorno sono le priorità del Pd nel Pnrr. ieri con il premier abbiamo insistito su un paio di punti particolari: il ruolo dei Comuni, e lo dico ringraziando tutti i sindaci per il lavoro con loro. Abbiamo fortemente chiesto al governo di dare più protagonismo ai comuni". Lo dice il segretario del Pd, Enrico Letta, all'assemblea nazionale.

