Pilou Asbaek | la star di Game Of Thrones nel cast di Aquaman 2?

(Di sabato 17 aprile 2021) LadiofAlumè in trattative per unirsi a Jason Momoa in2 della DC. Secondo Deadline,, meglio conosciuto per il ruolo del malvagio Euron Greyjoy nella serie fantasy, è destinato a co-protagonista con Momoa nel prossimo sequel, secondo Deadline. Non si sa chi interpreterànel film. James Wan James Wan tornerà a dirigere e produrre insieme a Peter Safran e David Leslie Johnson-McGoldrick scriverà la sceneggiatura. L’attrice, che ha interpretato la guerriera Mera nel film DC del 2018 di James Wan, è stata oggetto di speculazioni sul suo ritorno al sequel. “Le voci a panto e le campagne a panto sui social media non dettano decisioni ...

Dal mondo di Game of Thrones a quello della DC il passo è breve., noto per aver interpretato il perfido Euron Greyjoy nella serie targata HBO, si è unito al cast del sequel di Aquaman . La notizia è stata riportata in eslcusiva dal portale americano ...James Wan torna a dirigere Jason Momoa nei panni di Aquaman, nel cast anche l'attore danese, stando a quanto comunicato in esclusiva dal magazine DeadlinePilou Asbaek: la star di Game Of Thrones, nel cast di Aquaman 2? James Wan tornerà a dirigere e produrre insieme a Peter Safran e David ...Pilou Asbaek, l'attore danese noto per il ruolo di Euron Greyjoy ne Il Trono di Spade, è in trattative finali per entrare nel cast di Aquaman 2 al fianco di Jason Momoa. Prodotto dalla Warner Bros. e ...