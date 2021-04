Open Arms: Salvini a processo per sequestro persona 'sopporterò cristianamente'/Adnkronos (Di sabato 17 aprile 2021) Palermo, 17 apr. (Adnkronos) - "Mi dispiace solo per i miei figli, sopporterò cristianamente per avere difeso il mio paese. Ma passare per un sequestratore no, è ridicola proprio l'idea...". Sono da poco passate le tre del pomeriggio quando Matteo Salvini lascia l'aula bunker del carcere Ucciardone di Palermo. E' scuro in viso e non nasconde la sua profonda delusione. Pochi minuti prima il Gup del Tribunale Lorenzo Jannelli lo ha rinviato a giudizio per sequestro di persona e rifiuto di atti d'ufficio, un'accusa pesantissima. Secondo la Procura di Palermo, l'ex ministro dell'Interno nell'agosto del 2019 avrebbe illegittimamente negato lo sbarco a 147 migranti soccorsi a largo di Lampedusa dalla nave della ong Open Arms. Non sono bastate le 113 pagine ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 17 aprile 2021) Palermo, 17 apr. () - "Mi dispiace solo per i miei figli,per avere difeso il mio paese. Ma passare per un sequestratore no, è ridicola proprio l'idea...". Sono da poco passate le tre del pomeriggio quando Matteolascia l'aula bunker del carcere Ucciardone di Palermo. E' scuro in viso e non nasconde la sua profonda delusione. Pochi minuti prima il Gup del Tribunale Lorenzo Jannelli lo ha rinviato a giudizio perdie rifiuto di atti d'ufficio, un'accusa pesantissima. Secondo la Procura di Palermo, l'ex ministro dell'Interno nell'agosto del 2019 avrebbe illegittimamente negato lo sbarco a 147 migranti soccorsi a largo di Lampedusa dalla nave della ong. Non sono bastate le 113 pagine ...

Advertising

borghi_claudio : La VERGOGNA della giornata è il rinvio a giudizio di Salvini per l'infame storia della Open Arms. Processato per a… - borghi_claudio : Intanto in aula a Palermo Giulia Buongiorno sta distruggendo tutta la ricostruzione fatta dai PM sulla vicenda Open… - fattoquotidiano : Open Arms, Matteo Salvini rinviato a giudizio per rifiuto d’atti d’ufficio e sequestro di persona: rischia una pena… - v_napoletano : RT @GiorgiaMeloni: Totale solidarietà mia e di FDI a Salvini, rinviato a giudizio nel caso Open Arms. Scioccante che venga mandato a proces… - v_napoletano : RT @DavideRosato2: Intercettano la Open Arms che truffa, incassa soldi e brinda a champagne per ogni carico di clandestini. Intercettano le… -