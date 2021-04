Marco Liorni | sapete quanto guadagna oggi? Cifre record per il conduttore

(Di sabato 17 aprile 2021)è unmolto apprezzato in casa Rai. Scopriamo i suoi guadagni e leche nessuno potrebbe immaginare Il celebreè ormai un volto noto della televisione, con numerose esperienze di successo alle spalle anche in Mediaset. Una lunga carriera e adesso la consacrazione con una nuova esperienza con “Reazione L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

dumurin : RT @playblogtv: #funeraliprincipefilippo. Sabato 17 aprile.Rai1 seguirà i funerali del Principe Filippo di Edimburgo con uno speciale di It… - playblogtv : #funeraliprincipefilippo. Sabato 17 aprile.Rai1 seguirà i funerali del Principe Filippo di Edimburgo con uno specia… - infoitcultura : Italia Si cambia orario: Marco Liorni segue i funerali del Principe Filippo - FreddieTee : RT @bubinoblog: I FUNERALI DEL PRINCIPE FILIPPO: SU RAI1 LO SPECIALE CONDOTTO DA MARCO LIORNI (ANTEPRIMA) - robertopontillo : RT @GalantoMassimo: Italia Sì di Marco Liorni seguirà in diretta i funerali del principe Filippo. -

Ultime Notizie dalla rete : Marco Liorni

Consumatore.com

Ogni puntata batte puntualmente Italia Sì disu Rai Uno, appassionando quasi tre milioni di telespettatori e il 19% di share. Verissimo oggi inizia dopo per i funerali del Principe ...In Italia, invece, Rai 1 ha previsto al copertura dell'evento a partire dalle 15.45 all'interno della trasmissione Italia sì, condotta da. Per quanto riguarda le reti all news, sia ...Marco Liorni è un conduttore molto apprezzato in casa Rai. Scopriamo i suoi guadagni e le cifre record che nessuno potrebbe immaginare ...Shel Shapiro , nato a Londra nel 1943, sarà uno degli ospiti di oggi del programma di Rai 1, ItaliaSì, condotto da Marco Liorni. Una ...