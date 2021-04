LIVE Moto2, GP Portogallo in DIRETTA: FP3 e qualifiche in tempo reale (Di sabato 17 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Presentazione GP Portogallo Moto2 – Cronaca FP1 – Cronaca FP2 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della FP3 e delle qualifiche del Gran Premio del Portogallo per quanto riguarda i protagonisti della Moto2. Le emozioni sono garantite tra i sali e scendi della spettacolare pista che sorge nella regione dell’Algarve. Al termine delle due libere di ieri, Joe Roberts guida il gruppo. L’americano di casa Italtrans ha firmato il miglior crono in 1.43.144 davanti allo spagnolo Raul Fernandez (KTM) e all’iberico Aron Canet (Aspar). Ottima prestazione nella giornata di ieri anche per l’australiano Remy Gardner, quarto in FP2 davanti al nostro Marco Bezzecchi. Il romagnolo di Sky è ... Leggi su oasport (Di sabato 17 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAPresentazione GP– Cronaca FP1 – Cronaca FP2 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladella FP3 e delledel Gran Premio delper quanto riguarda i protagonisti della. Le emozioni sono garantite tra i sali e scendi della spettacolare pista che sorge nella regione dell’Algarve. Al termine delle due libere di ieri, Joe Roberts guida il gruppo. L’americano di casa Italtrans ha firmato il miglior crono in 1.43.144 davanti allo spagnolo Raul Fernandez (KTM) e all’iberico Aron Canet (Aspar). Ottima prestazione nella giornata di ieri anche per l’australiano Remy Gardner, quarto in FP2 davanti al nostro Marco Bezzecchi. Il romagnolo di Sky è ...

