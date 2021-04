F1, Carlos Sainz: “Non ho fatto un buon giro, mi manca confidenza con la macchina” (Di sabato 17 aprile 2021) Carlos Sainz non è riuscito ad accedere al decisivo Q3 delle qualifiche del GP di Emilia Romagna 2021, seconda tappa del Mondiale F1 che va in scena sul circuito di Imola. Lo spagnolo ha pagato a caro prezzo il poco feeling col celeberrimo tracciato caratterizzato da curve, frenate e saliscendi. Il pilota della Ferrari ha cercato il giro buono, ma ha commesso alcune sbavature ed è stato tagliato dall’ultimo segmento di questo sabato pomeriggio. Il figlio d’arte scatterà soltanto dall’undicesima posizione nella gara di domani e sarà chiamato a una difficile rimonta. Decisamente meglio il compagno di squadra Charles Leclerc, che partirà in quarta posizione alle spalle di Lewis Hamilton e delle due Red Bull. Carlos Sainz ha espresso tutta la sua amarezza ai microfoni di Sky Sport: ... Leggi su oasport (Di sabato 17 aprile 2021)non è riuscito ad accedere al decisivo Q3 delle qualifiche del GP di Emilia Romagna 2021, seconda tappa del Mondiale F1 che va in scena sul circuito di Imola. Lo spagnolo ha pagato a caro prezzo il poco feeling col celeberrimo tracciato caratterizzato da curve, frenate e saliscendi. Il pilota della Ferrari ha cercato ilo, ma ha commesso alcune sbavature ed è stato tagliato dall’ultimo segmento di questo sabato pomeriggio. Il figlio d’arte scatterà soltanto dall’undicesima posizione nella gara di domani e sarà chiamato a una difficile rimonta. Decisamente meglio il compagno di squadra Charles Leclerc, che partirà in quarta posizione alle spalle di Lewis Hamilton e delle due Red Bull.ha espresso tutta la sua amarezza ai microfoni di Sky Sport: ...

