Enrico Letta alla ricerca di un popolo (Di sabato 17 aprile 2021) Non ci voleva un questionario da mandare ai circoli, in fondo era prevedibile, per sapere che le priorità, per la "base del Pd", fossero il lavoro, l'Europa, i territori. E che ci sono perplessità sulla proposta di voto ai sedicenni e sullo ius soli, in questo contesto dove la prima emergenza è sociale e all'interno di una maggioranza che, di fatto, lo rende irrealizzabile. Una bandiera che è sacrosanto sventolare ma che è difficile piantare a terra. Però il questionario e il famoso "dibattito" nei circoli, piuttosto partecipato, sono serviti a Enrico Letta per dire, alla prima assemblea nazionale del Pd dopo la sua elezione in cui ne ha illustrato l'esito, che il partito "esiste, è vivo, vitale" e che, in tempi di populismo, leaderismo, crisi della democrazia, eccetera eccetera, la partecipazione funziona. E che non ci deve rassegnare ...

