Ascolti tv 16 aprile digital e pay | a Montecarlo Fognini esce facendo 152mila | ‘battendo’ Nadal | ma non Sinner Nove con Fratelli di Crozza doppia 20

(Di sabato 17 aprile 2021)nativei free, gruppi: Altre Rai 6,6% nell’intera giornata e 6,4% in prima serata; Altre Mediaset 8,3% e 7,6% Sport alternativi al calcio di scena su Sky venerdì 16. In luce anche ieri il Torneo Atp didi tennis. Tante ore di trasmissione in diretta e due partite su tutte hanno radunato gli appassionati: la sconfitta di Fabiocontro Casper Ruud, ha riscosso 152 mila spettatori, mentre quella clamorosa di Rafacontro Andrej Rublev ha prodotto 111mila spettatori. La sfida più vista così rimane ancora quella tra Nole Djokovic e Jannik, che aveva raccolto 175 mila spettatori. Inoltre su SkyUno 4Hotel a 37mila e 0,14%. Tra le nativei free ieri questi gliin prima serata: ...

tv_ascolti : #AscoltiTV ???? Venerdì 16 Aprile #UnoMattinaPrimaPagina da il buongiorno a 595.000 telespettatori e il 13% di shar… - tv_ascolti : #AscoltiTV ???? Venerdì 16 Aprile #AvantiUnAltro ha conquistato nel programma di ieri 3.603.000 telespettatori pari… - emabrue : Ascolti tv 16 aprile digital e pay: a Montecarlo Fognini esce facendo 152mila, ‘battendo’ Nadal, ma non Sinner. Nov… - emabrue : Ascolti Tv 16 aprile: Felicissima sera batte Canzone Segreta. Terzo Nuzzi - tv_ascolti : #AscoltiTV ???? Venerdì 16 Aprile #LEredita ha registrato nel programma di ieri 4.586.000 telespettatori con uno sh… -

Per quanto riguarda gli altri programmi di venerdì 16, Rai2 con NCIS ha collezionato 1.472.000 spettatori (5,4%), Clarice 847.000 spettatori (3,4%), su Italia1 Gli Album di Freedom hanno ...... dovrebbe infatti sbarcare in Honduras proprio verso la fine diper movimentare le dinamiche del reality show, molto amato ed apprezzato come dimostrano i buoni, e allargare il cast. - ...Verissimo, Silvia Toffanin slitta cambiando orario di messa in onda per la giornata di sabato 17 aprile: ecco perché."Giovani costruttori". È il titolo della nuova rubrica del Tg2000, in onda da lunedì prossimo, 19 aprile, su Tv2000 con l'edizione delle 18.30. L'emittente della Cei - si legge in una nota - ha chiest ...