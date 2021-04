Vaccini, De Luca: entro domani over 80 coperti al 100%. Sì a fasce di età, no a burocrazia (Di venerdì 16 aprile 2021) annuncia il completamento della per gli over 80 in e torna a protestare per il numero di sieri destinati alla sua regione. Tra 'oggi e domani la Campania raggiunge l'obiettivo del 100 per cento degli ... Leggi su leggo (Di venerdì 16 aprile 2021) annuncia il completamento della per gli80 in e torna a protestare per il numero di sieri destinati alla sua regione. Tra 'oggi ela Campania raggiunge l'obiettivo del 100 per cento degli ...

Advertising

Internazionale : La diplomazia dei vaccini. Le grandi potenze usano i vaccini per fini politici più che sanitari. Un errore che risc… - SkyTG24 : Covid Campania, la diretta di De Luca: 'Siamo ultimi per fornitura vaccini, è vergognoso' - La7tv : #tagada Antonio Padellaro contro i presidenti di regione: '#Fontana pensi a risolvere i suoi, problemi. De Luca non… - fattoquotidiano : L’ultimo attacco di De Luca a Figliuolo: “Alla Campania meno vaccini Pfizer e Moderna. Una vergogna, al limite dell… - menelik40 : RT @mattinodinapoli: De Luca in diretta Facebook: «Campania ultima in Italia per fornitura vaccini Covid, è una vergogna nazionale» https:/… -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini Luca Vaccini, De Luca: entro domani over 80 coperti al 100%. Sì a fasce di età, no a burocrazia Sulle vaccinazioni De Luca ha chiesto che si proceda 'con la linea del rigore e del buon senso e ... La polemica sulle consegne 'La Regione Campania ha ricevuto un numero di vaccini pari al 25 per cento ...

Dai ristoranti alle palestre ecco il calendario delle riaperture ... di saperne di più dall'andamento alle cause per proseguire con i vaccini. Su questi temi potete ...sul Coronavirus Ogni venerdì alle 19 appuntamento con la newsletter sul Coronavirus curata da Luca ...

Campania in arancione. De Luca: “Il vero problema è la movida” Lo ha detto il presidente della Giunta regionale della Campania, Vincenzo De Luca, nel corso del consueto appuntamento settimanale sui social. "Per me i ristoranti possono riaprire - ha aggiunto De Lu ...

Coronavirus, De Luca: “Vaccini, in Campania il 25% in meno. Ristoranti aperti di sera, il problema è la movida” Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, come ogni venerdì ha parlato in conferenza ... Rispetto a un anno fa abbiamo i vaccini e settori economici ancora più stremati rispetto a 12 ...

Sulle vaccinazioni Deha chiesto che si proceda 'con la linea del rigore e del buon senso e ... La polemica sulle consegne 'La Regione Campania ha ricevuto un numero dipari al 25 per cento ...... di saperne di più dall'andamento alle cause per proseguire con i. Su questi temi potete ...sul Coronavirus Ogni venerdì alle 19 appuntamento con la newsletter sul Coronavirus curata da...Lo ha detto il presidente della Giunta regionale della Campania, Vincenzo De Luca, nel corso del consueto appuntamento settimanale sui social. "Per me i ristoranti possono riaprire - ha aggiunto De Lu ...Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, come ogni venerdì ha parlato in conferenza ... Rispetto a un anno fa abbiamo i vaccini e settori economici ancora più stremati rispetto a 12 ...