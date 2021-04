Striscia la Notizia non si scusa: “La denuncia fa più ridere del siparietto improvvisato da Michelle Hunziker e Gerry Scotti” (Di venerdì 16 aprile 2021) La puntata di “Striscia la Notizia” in onda lunedì 12 aprile è finita al centro della scena mediatica travolta da una nuova polemica, per lanciare un servizio dell’inviato Pinuccio dedicato alla sede Rai di Pechino i due conduttori, Michelle Hunziker e Gerry Scotti, hanno mimato gli occhi a mandorla pronunciando la lettera “elle” al posto della “erre”. La storica trasmissione ideata da Antonio Ricci non si scusa, come spiegato in una nota stampa diffusa dall’agenzia Ansa: “Come ha detto qualcuno, la denuncia fa più ridere del siparietto improvvisato dai due conduttori. Striscia non chiede scusa perché è, e resterà, una trasmissione satirica e, come le trasmissioni ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 16 aprile 2021) La puntata di “la” in onda lunedì 12 aprile è finita al centro della scena mediatica travolta da una nuova polemica, per lanciare un servizio dell’inviato Pinuccio dedicato alla sede Rai di Pechino i due conduttori,, hanno mimato gli occhi a mandorla pronunciando la lettera “elle” al posto della “erre”. La storica trasmissione ideata da Antonio Ricci non si, come spiegato in una nota stampa diffusa dall’agenzia Ansa: “Come ha detto qualcuno, lafa piùdeldai due conduttori.non chiedeperché è, e resterà, una trasmissione satirica e, come le trasmissioni ...

Advertising

SkyTG24 : Dalla gag di Striscia ai Simpson, Aspesi: polemiche sciocche, si può fare ironia su tutto - FQMagazineit : Striscia la Notizia non si scusa: “La denuncia fa più ridere del siparietto improvvisato da Michelle Hunziker e Ger… - fede_formusic : RT @SoniaGrispo: Quelli che sotto i post contro Striscia la Notizia si sperticano a scrivere “che pesantezza” o “ma non si può dire più ni… - antweet20 : RT @unoscribacchino: Striscia la notizia? “Una puerile e innocua scenetta sui cinesi”. Il privilegio bianco spiegato bene. (Il resto dell… - ria_withoutanR : RT @_SpaceJay___: Er Faina ha deciso di dare il meglio di sé con l'attacco al catcalling come 'Siete esagerate' per poi passare al sipariet… -

Ultime Notizie dalla rete : Striscia Notizia 'Rapinato nel sonno, erano armati'. Ladri di notte a casa del vip: rubati Rolex e gioielli: 'Mi hanno fatto aprire la cassaforte' Striscia la Notizia dopo la polemica: 'Questa denuncia fa ridere' Pubblicato il 16 - 04 - 2021 alle ore 10:20. Ultima modifica il 16 - 04 - 2021 alle ore 10:20 /

Gallerie sulla pista della Via Verde: spuntano... le ragnatele Qualche giorno fa, dopo che anche Striscia la Notizia si è occupata della pista e dei suoi ritardi, erano stati i rappresentanti di nove associazioni ciclo - amatoriali del territorio , ovvero ...

“Striscia la Notizia”, Antonio Ricci non chiede scusa: «È satira» “Striscia la Notizia” non chiede scusa a nessuno. Parola di Antonio Ricci. La polemica sulle battute di Michelle Hunziker e Gerry Scotti, accusati di razzismo per aver imitato la parlata dei cinesi re ...

Striscia di Gaza, raid aereo dell'esercito israeliano dopo l'attacco missilistico palestinese 16 aprile, 09:32 Mondo Striscia di Gaza, raid aereo dell'esercito israeliano dopo l'attacco missilistico palestinese. Le forze di difesa israeliane hanno colpito una fabbrica di m ...

ladopo la polemica: 'Questa denuncia fa ridere' Pubblicato il 16 - 04 - 2021 alle ore 10:20. Ultima modifica il 16 - 04 - 2021 alle ore 10:20 /Qualche giorno fa, dopo che anchelasi è occupata della pista e dei suoi ritardi, erano stati i rappresentanti di nove associazioni ciclo - amatoriali del territorio , ovvero ...“Striscia la Notizia” non chiede scusa a nessuno. Parola di Antonio Ricci. La polemica sulle battute di Michelle Hunziker e Gerry Scotti, accusati di razzismo per aver imitato la parlata dei cinesi re ...16 aprile, 09:32 Mondo Striscia di Gaza, raid aereo dell'esercito israeliano dopo l'attacco missilistico palestinese. Le forze di difesa israeliane hanno colpito una fabbrica di m ...