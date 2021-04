Riaperture | Battiston | ' Prematuro Se l' Rt aumenta incrementano vertiginosamente i contagi'

Advertising

MaurizioFuochi : RT @valy_s: E mentre la #Svizzera riapre,la #Francia ha già programmato le riaperture e la #Spagna non ha praticamente più chiuso.., a #ott… - globalistIT : - MariaLu91149151 : RT @valy_s: E mentre la #Svizzera riapre,la #Francia ha già programmato le riaperture e la #Spagna non ha praticamente più chiuso.., a #ott… - odisseo88 : RT @valy_s: E mentre la #Svizzera riapre,la #Francia ha già programmato le riaperture e la #Spagna non ha praticamente più chiuso.., a #ott… - domenicovarano : Ha ragione Battiston, se sbagliano le riaperture stavolta finiamo male. Il problema sanitario va affrontato con dec… -

Ultime Notizie dalla rete : Riaperture Battiston

...in molti tra gli esperti a ritenere ancora prematuro parlare diin questa fase dell'emergenza. Per fare il punto della situazione abbiamo chiesto chiarimenti al fisico Roberto, ......in molti tra gli esperti a ritenere ancora prematuro parlare diin questa fase dell'emergenza. Per fare il punto della situazione abbiamo chiesto chiarimenti al fisico Roberto, ...A Riccione c’è il Covid manager, in montagna si spera in un boom di presenza come nel 2020. Da sciogliere il nodo dei test ai villeggianti ...Spostamenti tra Regioni probabilmente vietati anche dopo il ripristino della zona gialla. Le pressioni dei sindaci: si rischiano "conseguenze irreversibili per le attività commerciali" ...