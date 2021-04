Petrolio: poco mosso in avvio, Wti a 63,84 dollari (Di venerdì 16 aprile 2021) avvio di giornata senza sensibili variazioni per le quotazioni del Petrolio. Il greggio Wti passa di mano a 63,84 dollari al barile a fronte dei 63,37 dollari di ieri sera ed anche il Brent è in ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 16 aprile 2021)di giornata senza sensibili variazioni per le quotazioni del. Il greggio Wti passa di mano a 63,84al barile a fronte dei 63,37di ieri sera ed anche il Brent è in ...

fisco24_info : Petrolio: poco mosso in avvio, Wti a 63,84 dollari: Brent sale a 67,33 dollari - pierpi13 : @GiampyJ abbastanza. noi facciamo andare tutto di giorno perchè non abbiamo le batterie di accumulo. parlo di lavat… - EnergiaOltre : Affinché i prezzi del #petrolio raggiungano i 100 dollari al barile, bisogna che si verifichino altri shock al mome… - TrasportoEuropa : RT @ansa_economia: Petrolio: Wto in lieve discesa a 63,1 dollari al barile. Il Brent è poco mosso a 66,6 dollari #ANSA - PolimericaNews : RT @ansa_economia: Petrolio: Wto in lieve discesa a 63,1 dollari al barile. Il Brent è poco mosso a 66,6 dollari #ANSA -

Ultime Notizie dalla rete : Petrolio poco Il Pil cinese vola (+18,3%) e Wall Street colleziona record Poco mossi i listini asiatici. L'indice Asia Pacific avanza dello 0,2%. Deboli le piazze cinesi: ... Il petrolio archivia la miglior settimana da inizio marzo. Il greggio WTI tratta a 63,5 dollari il ...

Petrolio: poco mosso in avvio, Wti a 63,84 dollari Avvio di giornata senza sensibili variazioni per le quotazioni del petrolio. Il greggio Wti passa di mano a 63,84 dollari al barile a fronte dei 63,37 dollari di ieri sera ed anche il Brent è in rialzo frazionale dello 0,5% a 67,33 dollari al barile. . 16 aprile 2021

Piazza Affari chiude poco mossa (-0,19%) nonostante i record Usa Milano non approfitta dello slancio delle borse oltreoceano, dove il Nasdaq guida una seduta di guadagni, complici gli ottimi dati macro e le trimestrali. Spread in calo a 102 punti base. Torna a sali ...

