Osimhen Juve con la volontà di far restare Kolo Muani si allontana il bomber del Napoli? Lo scenario fa scatenare i tifosi | e su Sancho c’è una novità

Il mosaico del calciomercato Juventus si arricchisce di nuove sfumature: con l'intento di preservare Kolo Muani, il club bianconero sembra allontanarsi dalla pista Victor Osimhen, il bomber del Napoli. I recenti aggiornamenti indicano un’accelerazione nei contatti tra i bianconeri e l’entourage dell’attaccante azzurro, ma le richieste economiche del Napoli fanno ancora da ostacolo. La sessione di mercato si infiamma: quali saranno le prossime mosse?

Osimhen Juve, con la volontà di far restare Kolo Muani si allontana il bomber nigeriano? Tutti gli aggiornamenti. Come riferisce il Corriere dello Sport, i contatti tra il calciomercato Juventus e l’entourage di Victor Osimhen sono proseguiti, ma la distanza sulle cifre richieste dal Napoli sembra essere troppo ampia per arrivare a un accordo. La clausola da 75 milioni di euro che il club partenopeo ha messo in vigore è valida solo per i club esteri, il che complica ulteriormente la trattativa con i bianconeri. Nonostante l’interesse della Juve, Osimhen non sembra essere un obiettivo raggiungibile in questa finestra di mercato, con la pista che ora appare raffreddata. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com