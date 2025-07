Guerra in Ucraina Putin telefona a Trump | Ok a negoziati con Kiev ma non rinunceremo ai nostri obiettivi

Un intenso dialogo tra Putin e Trump apre nuovi scenari sulla guerra in Ucraina. Dopo un'ora di confronto, il consigliere di Putin definisce il colloquio "pragmatico e concreto", evidenziando la volontà russa di cercare una soluzione diplomatica senza compromettere i propri obiettivi strategici. In un contesto globale incerto, le parole di questi leader potrebbero segnare una svolta nei negoziati: come evolverà questa delicata partita diplomatica?

È durato circa un'ora il colloquio telefonico tra Vladimir Putin e Donald Trump, definito dal consigliere dello zar "pragmatico e concreto". Il leader del Cremlino: "Serve soluzione diplomatica ma la Russia non rinuncerà ai suoi obiettivi". 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: putin - trump - obiettivi - guerra

Russia-Ucraina, attesa per Putin. Trump: “Pronto a volare a Istanbul”. Zelensky c’è - Domani, Istanbul diventa teatro di un atteso incontro tra delegazioni russe e ucraine, fortemente voluto da Vladimir Putin.

Il nuovo fronte di guerra aperto tra Iran e Israele è al centro dell'approfondimento di Tutta la città ne parla. Quali i veri obiettivi di Netanyahu? Come si muoveranno Trump e Putin? Pietro Del Soldà interroga Maria Gianniti, Manlio Graziano, Pegah Moshir Pour, Vai su Facebook

Guerra Ucraina - Russia, le news. Putin a Trump: “In Ucraina non arretriamo sui nostri obiettivi”; Guerra Ucraina: chiamata di quasi un'ora Putin-Trump. LIVE; Guerra in Ucraina, Putin telefona a Trump: Ok a negoziati con Kiev, ma non rinunceremo ai nostri obiettivi.

Guerra in Ucraina, Putin telefona a Trump: “Ok a negoziati con Kiev, ma non rinunceremo ai nostri obiettivi” - È durato circa un'ora il colloquio telefonico tra Vladimir Putin e Donald Trump, definito dal consigliere dello zar "pragmatico e concreto" ... Da fanpage.it

Guerra Ucraina, telefonata in corso tra Putin e Trump. Zelensky: «Contiamo sugli Usa». Ucciso il generale Gudkov, vice capo della Marina russa - Stati Uniti e Ucraina stanno lavorando per organizzare una telefonata tra Trump e Zelensky dopo lo stop americano all'invio ... Scrive ilmattino.it