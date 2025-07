LIVE Italia-Belgio 0-0 Europei calcio femminile 2025 in DIRETTA | fasi finali di uno scialbo primo tempo

Un pareggio senza reti tra Italia e Belgio apre le fasi finali degli Europei di calcio femminile 2025, lasciando il pubblico in attesa di emozioni e sorprese. Il primo tempo si è rivelato ricco di tensione e azioni combattute, mentre entrambe le squadre cercano la svolta decisiva. Segui con noi in diretta questa sfida che promette scintille: restate sintonizzati per aggiornamenti e highlights!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 38?- Wullaert trova Eurlings che non riesce ad addomesticare il pallone nell’area azzurra. 36?- Riesce a girarsi Cantore, il cui tiro però viene smorzato da un’avversaria e si spegne docilmente tra le mani di Lichtfus. 34?- Cooling break con le giocatrici che si rinfrescano. 33?- Deloose recupera palla e riparte, ma Di Guglielmo la cintura rimediando un altro cartellino giallo. 31?- Finalmente un’azione intraprendente delle azzurre con l’inserimento di Severini che manca però il colpo di testa risolutore. 30?- Batti e ribatti con le azzurre che riescono a liberare. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Belgio 0-0, Europei calcio femminile 2025 in DIRETTA: fasi finali di uno scialbo primo tempo

In questa notizia si parla di: diretta - italia - belgio - europei

Programmazione Italia 1, cosa vedere oggi in diretta tv e streaming - Scopri cosa vedere oggi su Italia 1 con la nostra guida tv completa! Se sei alla ricerca della programmazione in diretta e streaming, qui troverai tutte le informazioni necessarie per non perdere i tuoi programmi preferiti.

Europei femminili, Belgio-Italia: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni Vai su X

Europei, l'Italia in finale 3°/4° posto, ore 16:30 contro la Francia. DIRETTA Rai2, Sky Sports 1, DAZN Vai su Facebook

Italia-Belgio 0-0 LIVE: chance per Caruso; Italia-Belgio diretta Europei Femminili: segui l'esordio delle azzurre LIVE; LIVE Italia-Belgio 0-0, Europei calcio femminile 2025 in DIRETTA: inizia il primo tempo.

Belgio-Italia Europei femminili 2025 diretta live: le Azzurre di Soncin debuttano a Sion - Le Azzurre del Ct Andrea Soncin debuttano nella competizione europea a Sion contro il Belgio. Secondo sport.virgilio.it

Italia-Belgio diretta Europei Femminili: segui l'esordio delle azzurre LIVE - Al via l'avventura della nazionale di Soncin nel corso della competizione in Svizzera: aggiornamenti in tempo reale ... Da corrieredellosport.it