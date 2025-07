Pressing della Cremonese per Ambrosino il Napoli chiede 3 milioni per la cessione

Il mercato estivo si infiamma con la Cremonese decisa a rinforzarsi e il Napoli pronto a cedere Ambrosino, valutato 3 milioni di euro. La trattativa è calda: l’attaccante potrebbe lasciare i partenopei per approdare alla formazione lombarda. Una svolta che potrebbe cambiare gli equilibri di entrambe le squadre e offrire nuove opportunità per Ambrosino, desideroso di giocare con continuità . Restate sintonizzati per gli ultimi aggiornamenti su questa trattativa in fermento.

