Paura sul Lago d’Iseo | papà e tre bimbi bloccati sul pedalò in balia del maltempo

Una tranquilla giornata sul lago d'Iseo si è trasformata in un momento di paura e preoccupazione. Un papà e i suoi tre figli sono rimasti bloccati in pedalò al largo, travolti da un improvviso maltempo con onde alte e vento forza 35 km/h. La loro sicurezza è ora in grave pericolo, e l'intervento dei soccorritori è diventato urgente. La vicenda mette in luce quanto sia importante rispettare le condizioni meteo durante le attività all'aperto.

Iseo – Paura per un papà e per i suoi tre figli minorenni giovedì pomeriggio a Iseo, nelle acque del lago. L'uomo, poco prima delle 16, ha noleggiato un pedalò con cui si è diretto al largo. Senza alcun preavviso verso le 16.10 si è alzato un fortissimo vento, con una forza e velocità superiori ai 35 chilometri all'ora. Papà e figli sono stati spinti verso il largo, mentre le onde hanno cominciato ad alzarsi. Il quartetto si è trovato in grave difficoltà e impossibilitato a rientrare a riva. Fortunatamente un equipaggio dei vigili del fuoco del Comando Provinciale di Brescia stava esercitandosi e si trovava già in acqua, sul mezzo che in questo periodo è ormeggiato al Casello Idraulico di Iseo, in via Canneto, di cui alcuni spazi sono assegnati ai pompieri fino al 2030.