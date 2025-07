Lo spread Btp e Bund si riduce ancora e chiude a 83 punti

Lo spread tra Btp e Bund continua a restringersi, avvicinandosi alla soglia degli ottanta punti base e segnando livelli di marzo 2010. Un segnale positivo per l’Italia, con il rendimento decennale che scende al 3,44%. Questa dinamica riflette un contesto di maggiore fiducia e stabilità nel mercato europeo. Resta da capire come evolverà la situazione, ma i segnali sono certamente incoraggianti.

Lo spread tra Btp e Bund si riduce ancora e si avvicina sempre di più alla soglia degli ottanta punti base. Il differenziale tra i due titoli di Stato archivia la giornata a 83 punti, dagli 85,6 punti di ieri, posizionandosi ai livelli di marzo 2010. Il rendimento del decennale italiano scende di sei punti base al 3,44%, dal 3,51% della vigilia, e quello tedesco si attesta al 2,61 per cento.

