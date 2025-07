GazaSchlein | Netanyahu va fermato Meloni esca dal suo silenzio

La crisi a Gaza si fa sempre più drammatica, con vittime innocenti e un escalation di violenza che chiede risposte concrete. È ora che i leader mondiali, come Meloni, rompano il silenzio e si facciano portavoce di giustizia e umanità. La pace non può aspettare: è il momento di agire per fermare questa tragedia.

Roma, 3 lug. (askanews) – “Il Guardian riporta che altre 94 persone sono state uccise a Gaza da bombardamenti israeliani nel corso di questa notte, di cui 45 mentre tentavano di ottenere aiuti umanitari. Due giorni fa 21 persone, tra cui molte donne e bambini, assassinati in un internet cafè di Gaza mentre tentavano di comunicare con l’esterno. Il governo di Netanyahu continua con i sui crimini atroci e sta deliberatamente militarizzando gli aiuti e colpendo i luoghi più affollati di chi cerca il pane. Netanyahu va fermato”. Lo dichiara la segretaria del Pd Elly Schlein “Continueremo a incalzare Giorgia Meloni – prosegue la leader Pd- affinché esca dal suo silenzio e condanni fermamente i crimini di Netanyahu, è ormai in gioco anche la dignità del nostro Paese. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

In questa notizia si parla di: gaza - netanyahu - schlein - fermato

Netanyahu e Trump tra negoziati su Teheran, sospensione nucleare e crisi a Gaza - Il panorama diplomatico mediorientale è in continua evoluzione, con Benjamin Netanyahu e Donald Trump al centro di negoziati intensi sul programma nucleare di Teheran e la crisi a Gaza.

Translate postBasta alibi, Netanyahu va fermato! A Gaza ogni giorno decine di persone affamate vengono uccise dall’esercito israeliano mentre cercano di ottenere un po' di cibo. Solo oggi ne sono state uccise 35 nei centri della Gaza Humanitarian Foundatio Vai su X

Era stata sospesa dal parlamento per aver attaccato le politiche criminali di Netanyahu a Gaza, per essersi schierata. Oggi a Bruxelles ho portato la solidarietà del M5S alla deputata del parlamento israeliano Aida Touma-Suleiman, con cui mi sono confrontat Vai su Facebook

Gaza,Schlein: Netanyahu va fermato, Meloni esca dal suo silenzio; Gaza, nuovi raid di Israele: almeno 94 vittime. Proposta di tregua, domani la risposta di Hamas; Gaza,Schlein: Netanyahu va fermato, Meloni esca dal suo silenzio.

Gaza,Schlein: Netanyahu va fermato, Meloni esca dal suo silenzio - Se il Governo vuole davvero dare suo contributo alla pace riconosca Palestina e sospenda accordo collaborazione Israele- askanews.it scrive

L’analista Novik: “Non ci sarà un accordo completo per fermare la guerra” - L’intervista all’ex consigliere di Shimon Peres: “Al massimo arriverà un cessate il fuoco, ma anche questa volta il conflitto è ... Scrive repubblica.it