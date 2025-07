Carlo Rambaldi riceverà la stella sulla Walk of Fame | l’effettista papà di Alien ed ET sarà l’ottavo italiano per il cinema

Carlo Rambaldi, il maestro degli effetti speciali che ha dato vita a icone come E.T., Alien e King Kong, sarà onorato nel 2026 con una stella sulla celebre Hollywood Walk of Fame. Questo riconoscimento, nel centenario della sua nascita, celebra l’incredibile talento di un italiano che ha rivoluzionato il cinema mondiale. La sua eredità, fatta di magie visive e innovazione, continuerà a ispirare generazioni di creativi e appassionati.

Carlo Rambaldi, maestro degli effetti speciali, papà di King Kong, Alien ed E.T. e vincitore di tre premi Oscar, sarà omaggiato nel 2026 con una stella postuma sulla Walk of Fame, in occasione del centenario della nascita. Carlo Rambaldi, il genio italiano degli effetti speciali che ha dato vita a creature leggendarie come E.T., Alien e il King Kong del 1976, riceverà una stella postuma sulla Hollywood Walk of Fame nella categoria Motion Pictures. Il riconoscimento sarà conferito nel 2026 dalla Hollywood Chamber of Commerce, nell'ambito della classe selezionata per quell'anno. La cerimonia di posa, con data ancora da definire, celebrerà il centenario della nascita del maestro, nato nel settembre 1925 a Vigarano Mainarda, in Emilia-Romagna.

L’omaggio di Hollywood a un genio italiano: la stella sulla Walk of Fame, tributo al talento di Carlo Rambaldi, creatore di E.T. e King Kong - Famoso per aver creato alcuni dei personaggi più iconici della storia del cinema, come E.T. e King Kong, Carlo Rambaldi ha lasciato un’impronta indelebile nel mondo degli effetti speciali.

