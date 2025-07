Da Fiumicino a Montalto | il 12 luglio una processione via mare

Il 12 luglio 2025, un emozionante rito marino unirà Fiumicino a Montalto di Castro, celebrando «Maria, Stella del mare». Con una processione via mare proposta dalle diocesi di Porto-Santa Rufina e Civitavecchia-Tarquinia, un'imbarcazione adornata con un’immagine mariana solcherà le acque del Lazio, accompagnata dal vescovo Gianrico Ruzza. La navigazione sarà un momento di fede, speranza e comunione tra i fedeli, rendendo questa giornata indimenticabile.

3 luglio 2025- «Maria, Stella del mare» è il tema della processione sul mare proposta dalle diocesi di Porto-Santa Rufina e di Civitavecchia-Tarquinia per il 12 luglio 2025. Un’imbarcazione con a bordo un’immagine mariana accompagnata dal vescovo Gianrico Ruzza e da alcuni collaboratori partirà in mattinata da Fiumicino viaggiando lungo il litorale settentrionale del Lazio per arrivare nel pomeriggio a Montalto di Castro. La navigazione costiera coprirà oltre 120 chilometri di costa con tappe tra stabilimenti e spiagge libere presenti nei comuni di Ladispoli, Cerveteri, Santa Marinella, Civitavecchia, Tarquinia. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it