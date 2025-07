Napoli scatenato sul mercato doppio acquisto da 60 milioni di euro in poche ore

Il Napoli si presenta scatenato sul mercato, sorprendendo tutti con un doppio colpo da 60 milioni di euro in poche ore. Dopo aver rinforzato la rosa con Luca Marianucci e Kevin De Bruyne, il club partenopeo ha deciso di accontentare l’allenatore Antonio Conte, chiudendo le trattative per Sam Beukema e Noa Lang prima del ritiro a Dimaro. Una strategia audace che promette scintille in vista della nuova stagione!

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, dopo aver definito gli acquisti di Luca Marianucci e Kevin De Bruyne, ha deciso di accontentare l'allenatore Antonio Conte e chiudere due trattative prima del ritiro che si avrĂ a Dimaro nelle prossime settimane. Il club partenopeo ha infatti definito gli acquisti di Sam Beukema e Noa Lang.

