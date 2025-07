Borsa | Milano chiude in rialzo con l' Europa in luce Stm e Tim

La Borsa di Milano conferma il suo slancio positivo, chiudendo in rialzo dello 0,4%, sostenuta dall’ottimismo europeo e dai dati sul mercato del lavoro statunitense. Tra i protagonisti, STM e Tim si fanno notare con guadagni significativi, mentre il calo dello spread tra Btp e Bund rafforza la fiducia degli investitori. Le banche e le assicurazioni, tra cui Unipol e Fineco, continuano a catturare l’attenzione. È un momento di grande vitalità per Piazza Affari, che si prepara a nuove sfide.

La Borsa di Milano (+0,4%) archivia la seduta in rialzo, in linea con gli altri listini europei e con Wall Street. A dare vigore ai mercati i dati sul mercato del lavoro negli Stati Uniti. A Piazza Affari si mettono in mostra Stm (+2,2%) e Tim (+2,1%). Lo spread tra Btp e Bund conclude la giornata in calo a 83 punti, con il rendimento del decennale italiano al 3,44%. Acquisti per le banche e le assicurazioni. In luce Unipol (+1,4%), Fineco (+1,2%) e Poste (+1,1%). Fari puntati sul risiko bancario. Sale Popolare Sondrio (+1,1%), alle prese con l'offerta di Bper (+0,9%) che si conclude l'11 luglio.

Borsa: Milano apre in marginale rialzo, Ftse Mib +0,01% - La Borsa di Milano inizia la giornata con un lieve rialzo, segnando un incremento dello 0,01% per il Ftse Mib e dello 0,03% per l'Ftse All Share.

