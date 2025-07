Caldo picco fino a 40 gradi e poi temporali dal week-end 100 morti in Spagna LIVE

L’Europa affronta un’estate da record, con temperature che sfiorano i 40°C e città nel caos. L’ondata di calore, alimentata dall’anticiclone africano, ha già causato oltre 100 vittime in Spagna e una crescita del 20% negli ingressi in pronto soccorso italiani. Ma il clima sta per cambiare: da domenica, temporali intensi porteranno respiro e sollievo. È fondamentale adottare misure adeguate per proteggersi da questi eventi eccezionali.

Prosegue l'ondata di calore, provocata dall'anticiclone africano. Sono 18, da nord a sud, le città da bollino rosso per le alte temperature e domani, venerdì 4 luglio, arriveranno a 20. I pronto soccorso registrano il 20% di ingressi in più. Firmato il protocollo quadro tra ministero del Lavoro, imprese e sindacati per contenere i rischi sul lavoro con il termometro rovente.

Estate anticipata in Iraq, picco di caldo al Sud - Un’inaspettata estate anticipata colpisce l’Iraq meridionale, dove le temperature sfiorano i 46°C. Il caldo estremo ha portato unaheatwave precoce, spingendo gli abitanti a cercare di rinfrescarsi in ogni modo possibile.

