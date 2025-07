Temporale e grandine danni e blackout a Senago alberi caduti a Limbiate corrente interrotta anche a Cogliate

Un violento temporale ha improvvisamente colpito le aree delle Groane, causando danni e disagi tra Senago, Limbiate e Cogliate. Tuoni, grandine e alberi caduti hanno messo in ginocchio la zona, interrompendo l’energia elettrica e lasciando molte famiglie senza corrente. La situazione è sotto controllo, ma attenzione: le condizioni meteo potrebbero peggiorare. Restate aggiornati per scoprire come si sta affrontando questa emergenza.

Il violento e rapido temporale che si è abbattuto poco prima delle 18 nell’area delle Groane ha provocato danni e disagi tra Senago, Limbiate e Cogliate. A Cogliate, tra via Saffi e via Repubblica intorno alle 18  i cavi della corrente sono rimasti vittima di un cortocircuito che ha provocato una sfiammata lungo tutto il . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

In questa notizia si parla di: cogliate - temporale - danni - senago

