Anche Scalfarotto gradisce il buffet dell’ambasciata Usa | immortalato sui social mentre divora un hamburger

Anche Ivan Scalfarotto si unisce al divertente sipario del buffet dell’Ambasciata USA, immortalato mentre si gode un succulento hamburger durante la festa dell’Indipendenza. Dopo Giuseppe Conte, il senatore di Italia Viva ha mostrato il lato più spontaneo e disinvolto, catturato dalle telecamere dei The Journalai, noti per la loro satira politica. Un momento autentico che dimostra come anche i politici possano essere persone comuni, capaci di apprezzare i piaceri semplici della vita.

Dopo Giuseppe Conte, anche Ivan Scalfarotto, senatore d’Italia viva, ha dimostrato di aver gradito il buffet dell’Ambasciata Usa in occasione della festa dell’Indipendenza. I The journalai, noti sul web per la loro satira politica, sono riusciti ad intercettarlo mentre salutava gli invitati e parlava con un’ospite dell’evento mentre mangiava il panino. Le telecamere degli inviati l’hanno colto con le mani nella marmellata, anzi sulla griglia, tanto che in rete si è subito scatenato il meme. I The journalai hanno pubblicato una foto dell’esponente renziano in una storia su Instagram scrivendo: “Io che mi imbuco ai matrimoni e devasto il buffet. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Anche Scalfarotto gradisce il buffet dell’ambasciata Usa: immortalato sui social mentre divora un hamburger

