Calcio Klopp ricorda Diogo Jota | Ho il cuore a pezzi

Il mondo del calcio è stato scosso da una tragica perdita: Diogo Jota, talento del Liverpool, e suo fratello André Silva, sono scomparsi in un incidente stradale in Spagna. Jurgen Klopp, il loro mentore e amico, ha condiviso un messaggio carico di emozione, ricordando con affetto il giocatore dal cuore grande. In momenti come questi, le parole sembrano insufficienti, e il dolore si fa sentire forte e palpabile.

Roma, 3 lug. (askanews) – Lo ha portato al Liverpool, comprandolo dal Wolverhampton. Nel giorno della sua morte, avvenuta in un incidente stradale in Spagna (e di suo fratello André Silva), Jurgen Klopp è emozionato e il suo messaggio sui social è da brividi: “Questo è un momento in cui faccio fatica a dire qualcosa. Deve esserci uno scopo più grande, ma io non lo vedo. Sentire la notizia della morte di Diogo e di suo fratello André, mi ha spezzato il cuore. Diogo è stato non soltanto un giocatore fantastico, ma anche un grande amico, un marito e un padre amorevole e premuroso. Ci mancherà tantissimo. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

