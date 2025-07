Nunez ricorda il sorriso di Diogo Jota dopo la tragica morte di Liverpool Team-Mate

Il mondo del calcio piange ancora la tragica perdita di Diogo Jota, un talento amato e stimato. Darwin Nunez, commosso, ha ricordato il sorriso di Jota come simbolo di speranza e camaraderie, rendendo omaggio al suo compagno di squadra nella difficile prova del lutto. Questo gesto testimonia come lo sport possa essere un ponte tra dolore e ricordo. La memoria di Jota vive nel cuore di tutti, un esempio di forza e affetto che resterĂ indelebile.

2025-07-03 14:54:00 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sull’ottimo sito 101greatgoals: Darwin Nunez ha detto che avrebbe sempre ricordato il sorriso di Diogo Jota mentre rendeva omaggio al suo compagno di squadra di Liverpool dopo la sua morte in un incidente d’auto all’etĂ di 28 anni. Jota e suo fratello Andre Silva furono uccisi quando la loro auto uscì dall’autostrada A-52 nella provincia di Zamora nella Spagna nord-occidentale. Nonostante gli equipaggi di emergenza che frequentano la scena, la coppia è stata dichiarata morta. I tributi sono stati riversati per Jota e Silva, un centrocampista attaccante per Penafiel di secondo livello portoghese, mentre i fan del Liverpool si sono radunati ad Anfield per rendere omaggio. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

In questa notizia si parla di: jota - nunez - sorriso - diogo

#DarwinNunez ricorda #DiogoJota: “Tristezza infinita, non ci sono parole” Vai su X

Stanno arrivando tantissimi messaggi di cordoglio per Diogo Jota, attaccante del Liverpool e della nazionale portoghese tragicamente scomparso in un incidente stradale. Tra questi non poteva mancare quello del compagno di squadra e obiettivo di mercato Vai su Facebook

Morte Diogo Jota, il Liverpool: «Siamo devastati». Cristiano Ronaldo: «Tutto questo non ha senso». Klopp: «Giocatore fantastico e grande amico» | Tutte le reazioni in diretta; Morte Diogo Jota, il messaggio di Darwin Nunez: Ti ricorderò sempre con il tuo sorriso; Morte Diogo Jota, il Liverpool: Sconvolti. Ronaldo: Non ha senso, ero con te in Nazionale....

Diogo Jota morto, il dolore di Cristiano Ronaldo in un commovente messaggio - Il grande calciatore portoghese ha ricordato il compagno di nazionale con il quale ha condiviso momenti straordinari per il Portogallo. msn.com scrive

Darwin reage à morte de Diogo Jota: «Lembrar-me-ei sempre do teu sorriso» - Darwin Núñez, colega de Diogo Jota no Liverpool, recorreu à rede social Instagram para homenagear do internacional português. Lo riporta msn.com