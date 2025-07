Putin a Trump | Non rinunceremo ai nostri obiettivi Colloquio di un' ora

In un mondo in costante evoluzione, le telefonate tra Putin e Trump assumono un ruolo cruciale nel plasmare gli equilibri geopolitici. Con una durata di circa un'ora, la loro conversazione ha toccato temi sensibili come la guerra in Ucraina e la crisi in Medio Oriente, evidenziando la volontà di Mosca di proseguire i negoziati. Questi incontri rivelano quanto siano fondamentali le diplomazie dialoganti per il futuro globale.

Telefonata fra il presidente russo, Vladimir Putin, e il presidente Usa, Donald Trump, la quarta nell'ultimo mese e mezzo, mentre √® la sesta volta che i leader si parlano dall'inizio dell'anno. Il colloquio √® durato circa un'ora e ha toccato vari temi tra cui la guerra in Ucraina e la situazione in Medio Oriente.¬†Durante il colloquio con Trump, il presidente russo ha sottolineato la disponibilit√† di Mosca a proseguire il processo di negoziazione con l'Ucraina. Lo ha detto ai giornalisti il consigliere presidenziale russo Yuri Ushakov, citato da Ria Novosti.¬†Nel colloquio Putin e¬†Trump non hanno discusso di un loro possibile incontro. 🔗 Leggi su Iltempo.it ¬© Iltempo.it - Putin a Trump: "Non rinunceremo ai nostri obiettivi". Colloquio di un'ora

