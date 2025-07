Anche il Napoli su Woldemade | la risposta dell’entourage

Il calcio si infiamma con nuovi colpi di scena: il Napoli, mostrando determinazione, si inserisce nella corsa per il giovane e promettente attaccante dello Stoccarda, Nick Woldemade. A soli 23 anni, il talento tedesco ha già lasciato il segno agli Europei Under 21, attirando l’attenzione dei grandi club europei. La sfida tra i top club italiani e internazionali si intensifica: chi avrà la meglio in questa battaglia?

Il Napoli sembrerebbe essere entrato a gamba tesa sulla concorrenza per Nick Woldemade, attaccante dello Stoccarda che ha appena concluso un Europeo Under 21 da protagonista assoluto con la sua Germania Talento d’oro per lo Stoccarda Nick Woldemade è il talento del momento. 23 anni compiuti il 14 febbraio e un talento che sembra pronto . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

