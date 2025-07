Cremlino concluso dopo quasi un' ora colloquio Trump-Putin

Dopo quasi un'ora di colloquio, Vladimir Putin e Donald Trump hanno concluso una telefonata che ha messo in evidenza la volontà russa di mantenere la ricerca di una soluzione negoziata al conflitto in Ucraina. Putin ha ribadito che la Russia continuerà i suoi sforzi per affrontare le cause profonde del conflitto, segnando un importante momento di dialogo tra le due potenze. La speranza di pace resta al centro dell'attenzione internazionale.

Si è conclusa dopo quasi un'ora la telefonata tra Vladimir Putin e Donald Trump, durante la quale il presidente russo ha detto a quello americano di volere continuare a cercare una soluzione negoziata al conflitto in Ucraina e che la Russia non abbandonerà i suoi sforzi per eliminare le cause di fondo del conflitto. Lo ha detto il consigliere presidenziale russo Yuri Ushakov, citato dall'agenzia Ria Novosti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Cremlino, concluso dopo quasi un'ora colloquio Trump-Putin

In questa notizia si parla di: quasi - trump - putin - cremlino

USA, Trump asfalta Springsteen: "Invadente e odioso, una prugna secca, ha sostenuto Biden, un'idiota che ha quasi distrutto l'America" - VIDEO - Un duro confronto tra Bruce Springsteen e Donald Trump si è svolto a Manchester, dove il cantante ha denunciato l'amministrazione Trump come "corrotta e alleata con i dittatori".

L'attacco ha fatto seguito all'avvertimento del presidente russo Vladimir Putin trasmesso tramite il leader statunitense Donald Trump, secondo cui il Cremlino avrebbe reagito dopo che i droni ucraini avevano distrutto diversi bombardieri strategici in attacchi nel Vai su Facebook

Mentre l’amministrazione Trump non garantisce nuove forniture belliche alla difesa Ucraina e blocca anche quelle in consegna decise da Biden, la potenza degli attacchi russi continua a crescere. Lo scudo che protegge le città diventa ogni giorno più fragile: Vai su X

Cremlino, concluso dopo quasi un'ora colloquio Trump-Putin; Guerra Ucraina: chiamata di quasi un'ora Putin-Trump. LIVE; Guerra Ucraina, colloquio di un'ora fra Trump e Putin. «Hanno discusso anche dell'Iran». Zelensky: «Contiamo s.

Cremlino, concluso dopo quasi un'ora colloquio Trump-Putin - Si è conclusa dopo quasi un'ora la telefonata tra Vladimir Putin e Donald Trump, durante la quale il presidente russo ha detto a quello americano di volere continuare a cercare una soluzione negoziata ... Da ansa.it

Vladimir putin e donald trump concordano di mantenere il dialogo sull’iran, dice il cremlino - Il Cremlino conferma uno scambio tra Vladimir Putin e Donald Trump sulla situazione iraniana, con l’impegno a mantenere il dialogo per monitorare le tensioni in Medio Oriente e prevenire escalation. Scrive gaeta.it