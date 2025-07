Il Napoli non va in vacanza un big azzurro torna ad allenarsi in solitaria

Il Napoli non si ferma nemmeno in estate: mentre i tifosi sognano già la prossima stagione, un big azzurro si allena solitariamente, dimostrando impegno e leadership. Con il raduno di Castel Volturno alle porte e il debutto a Dimaro ormai vicino, i partenopei sono pronti a difendere il titolo. Intanto, il mercato si infiamma: tra nuovi arrivi e partenze eccellenti, l’estate napoletana promette emozioni intense. Il futuro è tutto da scrivere.

In attesa della prossima stagione azzurra, i calciatori del Napoli rientrano in città e si preparano per il debutto a Dimaro. Un top player del Napoli si prepara al ritiro estivo con allenamenti individuali, mostrando dedizione da vero leader. Con il raduno di Castel Volturno alle porte, il club campione d’Italia punta su di lui per difendere lo scudetto. Intanto, il mercato in uscita si scalda con nomi pesanti. Il Napoli si avvicina al ritiro estivo di Dimaro, in programma dal 17 luglio, con un protagonista già al lavoro. Dopo una vacanza e un periodo si sosta è tempo di rimettersi in forma per la nuova stagione estiva. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Il Napoli non va in vacanza, un big azzurro torna ad allenarsi in solitaria

In questa notizia si parla di: napoli - vacanza - azzurro - torna

Cassano accusa: «Il Torino era già in vacanza contro l’Inter. Napoli straordinario a prescindere, per lo scudetto finirà così» - Antonio Cassano critica la performance del Torino contro l'Inter, sostenendo che la squadra fosse già in vacanza.

Vacanza a Mykonos per il calciatore azzurro, che si gode il mare greco con un tuffo tutto da vedere Diteci nei commenti se lo riconoscete #SSCNapoli #SpazioNapoli Vai su X

Il nigeriano tenta il dispetto al Napoli. Da domani sarà nuovamente a busta paga del club azzurro. Intanto continua a godersi le vacanze tra i suoi amici in Nigeria. Vai su Facebook

Napoli, ritorno alle origini per Anguissa: virale sui social la partitella tra amici su un terreno sterrato in; L'ex azzurro torna a Napoli in vacanza: tappa da Nennella | FOTO e VIDEO; Il Napoli torna a Dimaro-Folgarida dal 17 al 27 Luglio.

Jorginho torna a Napoli: vacanze a Capri per l'ex azzurro - Il Mattino - Dopo l'eliminazione dalla Champions League per mano del Bayern Monaco, i calciatori del Chelsea si godono qualche giorno di riposo prima di rientrare a Londra per l'inizio della nuova ... ilmattino.it scrive

Vacanze azzurre, McTominay in Usa, Politano si sposa e poi vola in Sudafrica - I campioni d’Italia si godono ancora due settimane di relax prima di riprendere gli allenamenti. Lo riporta napoli.repubblica.it