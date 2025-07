Calciomercato Parma Dennis Man nel mirino di una grande rivale Il punto sulla trattativa

Il calciomercato del Parma si infiamma con Dennis Man al centro di un'aspra contesa tra le big. Il Torino, desideroso di potenziare l’attacco, ha messo gli occhi sull’esterno rumeno, ma il club duciale non Intende cedere facilmente e alza il muro. La trattativa entra nel vivo: quali saranno le prossime mosse? Restate sintonizzati per scoprirlo!

Calciomercato Parma: Dennis Man nel mirino del Torino, ma il club alza il muro. La situazione attuale Il Calciomercato Parma si accende attorno a uno dei suoi giocatori più rappresentativi: Dennis Man. Secondo quanto riportato da Tuttosport, l’esterno offensivo rumeno sarebbe finito nel mirino del Torino, che sta valutando diversi profili per rinforzare il reparto . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Calciomercato Parma, Dennis Man nel mirino di una grande rivale. Il punto sulla trattativa

In questa notizia si parla di: calciomercato - parma - dennis - mirino

Calciomercato Inter: occhi puntati su Bonny del Parma: i dettagli - L'Inter guarda al futuro e fissa l'attenzione su Bonny, talentuoso attaccante del Parma. Mentre i nerazzurri sono impegnati in una intensa lotta per il campionato e la Champions League, la dirigenza sta studiando le migliori strategie per il calciomercato.

Genoa, spunta l’idea Dennis Man per l’attacco. Ecco le strategie sul mercato in entrata Il Genoa si muove con decisione sul mercato e tra le priorità in entrata c’è un esterno d’attacco destro. Uno dei nomi più caldi, secondo Il Secolo XIX, è quello di Dennis Ma Vai su Facebook

Lazio, nel mirino Man: il Parma fissa il prezzo, l'intreccio con Tchaouna; PARMA, OKOLI NEL MIRINO: ADDIO MAN?; Occhio Parma, la Fiorentina vuole Man.

Lazio, nel mirino Man: il Parma fissa il prezzo, l'intreccio con Tchaouna - La Lazio ha avviato le manovre di mercato in vista della prossima stagione, con l`intenzione di rafforzare l`organico a disposizione di Maurizio Sarri. Riporta msn.com

Parma: tre big in fila per Man, osservatori in tribuna col Milan - In casa Parma c`è un giocatore che con l`inizio strepitoso di stagione è finito inevitabilmente nel mirino di numerosi club: si tratta di Dennis Man che, con due. Secondo calciomercato.com